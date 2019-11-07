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У здания правительства Армении проходят акции протеста

У здания правительства Армении проходят акции протеста

У здания правительства Армении проходят акции протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В акции, в частности,  принимают участие матери погибших армянских военнослужащих. Они требуют справедливого расследования обстоятельств смерти их сыновей-солдат, погибших в мирных условиях. 

Акцию протеста у здания кабмина проводят и члены Молодежного союза АРФ Дашнакцутюн. Они требуют отставки министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна.

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