У здания правительства Армении состоялась акция протеста

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Несколько десятков бывших сотрудников ереванского химического завода "Наирит" провели акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованиями перезапуска предприятия.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, бывший пресс-секретарь завода Ануш Арутюнян заявила журналистам, что они хотят встретиться с премьер-министром или министром энергетики. "Мы продолжим уличную борьбу за перезапуск завода, как и боролись за выплату зарплат. Мы больше не можем терпеть простой завода, поскольку со временем перезапуск становится все более невозможным", - подчеркнула Арутюнян.

Предприятие "Наирит", выпускавшее хлоропреновый каучук, простаивает с апреля 2010 года.