У здания правительства Армении состоялась акция протеста

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Возле здания правительства Армении состоялась акция протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию протеста провели жители армянского села Кахцрашен, в связи с тем, что не получили деньги за реализованный виноград.

Сельчане утверждают, что уже больше пяти месяцев им не выдают деньги за реализованный виноград, поскольку у винного завода имеются финансовые проблемы.

"Министр давал интервью, журналист спросил о том, что по словам сельчан они сдали виноград по 40 драмов за килограмм, но посмотрите, что чеки у них, и после этого не выдают деньги за виноград. Есть достаточно много заводов, но не дают, и вопрос не в 10 или 40 драмах, вопрос в каждой копейке, мы не можем жить, мы не платим ни за свет, ни за газ. Мы не просим милостыню, мы требуем свои деньги", - заявил один из сельчан, участник акции. Он отметил, что правительство периодически заверяет их, что деньги будут возвращены, но "это уловка, они обманывают".