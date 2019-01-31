У здания правительства Армении прошла еще одна акция протеста

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Представители компаний по грузоперевозкам 31 января провели акцию протеста у здания правительства Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требовали встречи с министром финансов Атомом Джанджугазяном, чтобы обсудить новые положения Налогового кодекса страны.

"Мы хотим обсуждения по положениям Налогового кодекса, действующим с 1 января 2018 года. Мы этот вопрос поднимали после 2016 года, когда кодекс разрабатывался. С того времени мы пытаемся прийти с разными госорганами к общему знаменателю", - заявили протестующие.

При таких законах мы будем вынуждены эмигрировать, подчеркнули грузоперевозчики. "Если все так и продолжится, то все закроется, около 5000 человек останется без работы, и они вынужденно покинут страну", - отметили протестующие.