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    У здания правительства Армении прошла еще одна акция протеста

    По словам протестующих, они готовы подождать еще 1-2 недели, но если их претензии не удовлетворят, то перейдут к более активным акциям
    © panorama.am

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване представители транспортных компаний проводят акцию протеста против налоговых изменений напротив здания правительства Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Исполняющий обязанности министра транспорта и информационных технологий Армении Акоп Аршакян призвал их сесть за стол, обсудить ситуацию и попытаться найти решения.

    По словам протестующих, они готовы подождать еще 1-2 недели, однако если их претензии не удовлетворят, они перейдут к более активным акциям протеста – вплоть до блокировки дорог.

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