У здания правительства Армении прошла еще одна акция протеста

По словам протестующих, они готовы подождать еще 1-2 недели, но если их претензии не удовлетворят, то перейдут к более активным акциям

27 декабря, 2018 15:08

© panorama.am https://report.az/storage/news/7a7bcbb04833c63ac06f0c099dedad25/4a3ce04b-cd61-4923-8981-f5d163d77895_292.jpg Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване представители транспортных компаний проводят акцию протеста против налоговых изменений напротив здания правительства Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. Исполняющий обязанности министра транспорта и информационных технологий Армении Акоп Аршакян призвал их сесть за стол, обсудить ситуацию и попытаться найти решения. По словам протестующих, они готовы подождать еще 1-2 недели, однако если их претензии не удовлетворят, они перейдут к более активным акциям протеста – вплоть до блокировки дорог.