У здания правительства Армении прошла еще одна акция протеста

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Ереване представители транспортных компаний проводят акцию протеста против налоговых изменений напротив здания правительства Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Исполняющий обязанности министра транспорта и информационных технологий Армении Акоп Аршакян призвал их сесть за стол, обсудить ситуацию и попытаться найти решения.
По словам протестующих, они готовы подождать еще 1-2 недели, однако если их претензии не удовлетворят, они перейдут к более активным акциям протеста – вплоть до блокировки дорог.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости