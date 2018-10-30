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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ У здания правительства Армении прошла акция протеста.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию провели студенты государственного училища искусств и ремесел во главе с директором училища Андраником Оганесяном.
Они требуют отмены решения, принятого предыдущим правительством, которое предусматривает передачу здания училища неправительственной организации.
Директор училища заявил, что они обеспокоены тем, что министерство образования и науки Армении до сих пор не предложило решения этой проблемы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости