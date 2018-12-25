У здания правительства Армении проходит акция протеста - ВИДЕО

© AP https://report.az/storage/news/715ca766de56bc2f60d39ac5d0a8f3f0/d49b7c4e-64e6-423a-98fd-1bf2019138f5_292.jpg

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские, иракские армяне и репатрианты проводят акцию протеста у здания правительства Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции подготовили письмо, в котором высказались против ликвидации министерства диаспоры. Протестующие собираются передать его исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну.

Отметим, что в результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12. Согласно предлагаемым изменениям, министерство диаспоры будет расформировано, ее полномочия передадут МИД республики.

Напомним, что на прошлой неделе сотрудники минкульта и министерства диаспоры Армении провели акцию протеста против ликвидации их ведомств.