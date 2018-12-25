У здания правительства Армении проходит акция протеста - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские, иракские армяне и репатрианты проводят акцию протеста у здания правительства Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Участники акции подготовили письмо, в котором высказались против ликвидации министерства диаспоры. Протестующие собираются передать его исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну.
Отметим, что в результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12. Согласно предлагаемым изменениям, министерство диаспоры будет расформировано, ее полномочия передадут МИД республики.
Напомним, что на прошлой неделе сотрудники минкульта и министерства диаспоры Армении провели акцию протеста против ликвидации их ведомств.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости