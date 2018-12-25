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    У здания правительства Армении проходит акция протеста - ВИДЕО

    Ее участники выступают против ликвидации министерства диаспоры
    © AP

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские, иракские армяне и репатрианты проводят акцию протеста у здания правительства Армении, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Участники акции подготовили письмо, в котором высказались против ликвидации министерства диаспоры. Протестующие собираются передать его исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну.

    Отметим, что в результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12. Согласно предлагаемым изменениям, министерство диаспоры будет расформировано, ее полномочия передадут МИД республики.

    Напомним, что на прошлой неделе сотрудники минкульта и министерства диаспоры Армении провели акцию протеста против ликвидации их ведомств.

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