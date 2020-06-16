​У здания парламента Армении задержали более ста человек

У здания парламента Армении, где обсуждается вопрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, задержали более 100 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

Около парламента собрались сторонники Царукяна. Полиция стянула туда силы, чтобы не допустить проведения митинга. Свои действия правоохранители объясняют запретом на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

"По состоянию на 11:00 в полицейские отделения от здания парламента доставлены 103 человека", — сказал Габриелян.

Генпрокуратура намерена привлечь Царукяна к ответственности за нарушения в преддверии парламентских выборов, состоявшихся 2 апреля 2017 года. Речь идет о статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или препятствование свободному волеизъявлению избирателя". В частности, политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. В результате генпрокурор обратился к парламенту с просьбой разрешить уголовное преследование Царукяна.

Сам депутат считает действия правоохранителей политическим преследованием. По его словам, это началось после того, как он на заседании политсовета своей партии предложил полностью сменить правительство. По его словам, основная проблема заключается в том, что в кабинете министров нет опытных людей.