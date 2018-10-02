У здания парламента Армении начались акции

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ У здания парламента Армении собрались многочисленные граждане, которые протестуют против принятия парламентом законопроекта, позволяющего заблокировать роспуск законодательного органа при необходимости второй раз избирать премьер-министра страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, граждане перекрыли входы в парламент и депутаты не могут покинуть здание.

Отметим, что законопроект предусматривает недопущение роспуска Национального Собрания в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра страны.

Ранее Пашинян заявил, что принятие законопроекта будет означать "официальное начало контрреволюции".