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У здания Минобразования Армении прошла акция с требованием отставки министра

У здания Минобразования Армении прошла акция с требованием отставки министра Активисты, выступающие против нового учебника по истории Армении для 7 класса, инициировали долгосрочные акции с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян.
В регионе
31 января 2024 г. 16:27
У здания Минобразования Армении прошла акция с требованием отставки министра

Активисты, выступающие против нового учебника по истории Армении для 7 класса, инициировали долгосрочные акции с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Участник акции, координатор Армянского демократического движения Вазген Петросян сообщил о том, что активисты намерены проводить акции по повышению степени информированности общества. Кроме того, они каждые две недели будут проводить акции протеста и приносить петиции с требованием отставки Андреасян. Петросян призвал граждан присоединиться как к акциям протеста, так и к петициям.

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