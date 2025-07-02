У японских островов Токара произошло землетрясение магнитудой 5,5

Новое сильное землетрясение произошло у отдаленных японских островов Токара на юго-западе страны.

Новое сильное землетрясение произошло у отдаленных японских островов Токара на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управления Японии.

Магнитуда землетрясения составила 5,5. Сразу после подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В районе островов Токара за последние полторы недели произошло почти 900 подземных толчков, включая сильные землетрясения магнитудой 5. Местные сейсмологи отмечают, что данный район находится на стыке литосферных плит, что приводит к повышенной сейсмической активности. На островах Токара расположено несколько небольших поселков с общим числом жителей около 650 человек.