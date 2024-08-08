У вулкана на Камчатке найден потерпевший крушение вертолет Robinson

Один пилот находился на борту вертолета Robinson, обнаруженного лежащим на боку у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке.

Один пилот находился на борту вертолета Robinson, обнаруженного лежащим на боку у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке.

Как передает Report со ссылкойс на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

По предварительной информации, пилот не пострадал.

"На борту был один человек, пилот. Помощь ему не понадобилась", - сказал собеседник агентства. По его словам, он сам выбрался из кабины и вышел к геологам, находившимся в этом районе.

В оперативных службах уточнили, что вертолет, по предварительным данным, упал на бок при посадке.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ ранее сообщали, что вертолет был обнаружен 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от Петропаловска-Камчатского.