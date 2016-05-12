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    При взрыве в Стамбуле пострадали восемь человек, включая пять военных - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    К месту происшествия привлечены полицейские подразделения

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек, в том числе пять военнослужащих, получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в районе Санджактепе в азиатской части Стамбула, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    В 16:50 мск во время проезда машины с военным персоналом взорвался автомобиль, припаркованный у здания казармы. Район происшествия оцеплен.

    Отмечается, что в здании выбиты стекла, на месте взрыва машины начался пожар, который потушили прибывшие пожарные расчеты. По предварительной информации, подрыв автомобиля был произведен дистанционно, в момент, когда машина с военными уже отъехала от заминированного автомобиля на расстояние 35-40 метров.

    ***18:02

    В Стамбуле у воинской части на проспекте Османгази прогремел взрыв. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, к месту происшествия привлечены полицейские подразделения.

    По сообщениям СМИ, взорвался заминированный автомобиль.

    Пять человек получили ранения, один из них тяжелые. 

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