При взрыве в Стамбуле пострадали восемь человек, включая пять военных - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек, в том числе пять военнослужащих, получили ранения при взрыве заминированного автомобиля в районе Санджактепе в азиатской части Стамбула, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В 16:50 мск во время проезда машины с военным персоналом взорвался автомобиль, припаркованный у здания казармы. Район происшествия оцеплен.

Отмечается, что в здании выбиты стекла, на месте взрыва машины начался пожар, который потушили прибывшие пожарные расчеты. По предварительной информации, подрыв автомобиля был произведен дистанционно, в момент, когда машина с военными уже отъехала от заминированного автомобиля на расстояние 35-40 метров.

***18:02

В Стамбуле у воинской части на проспекте Османгази прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, к месту происшествия привлечены полицейские подразделения.

По сообщениям СМИ, взорвался заминированный автомобиль.

Пять человек получили ранения, один из них тяжелые.