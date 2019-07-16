У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель

Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Как отмечается, через некоторое время после взлета экипаж самолета сообщил о сильной вибрации в одном из двигателей.

Спустя время двигатель совсем отключился, и пилоты запросили экстренную посадку.

Уточняется, что пассажиры видели вспышки пламени в двигателе. Прежде чем приземлиться, самолету пришлось кружить в небе для сброса топлива.

О пострадавших не сообщается.