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У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель

У вылетевшего из Домодедово самолета загорелся двигатель

Самолет, вылетевший из Домодедово, был вынужден вернуться в московский аэропорт из-за технической неисправности, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ. 

Как отмечается, через некоторое время после взлета экипаж самолета сообщил о сильной вибрации в одном из двигателей.

Спустя время двигатель совсем отключился, и пилоты запросили экстренную посадку.

Уточняется, что пассажиры видели вспышки пламени в двигателе. Прежде чем приземлиться, самолету пришлось кружить в небе для сброса топлива.

О пострадавших не сообщается.

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