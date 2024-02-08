У сына экс-губернатора Котайской области Армении изъяли землю в курортной зоне

У сына экс-губернатора Котайской области Армении Коваленко Шахгалдяна - Акопа Шахгалдяна - изъяли участок земли в 2,4 гектара в курортной зоне в селе Артаваз, на дороге к поселку Анкаван.

У сына экс-губернатора Котайской области Армении Коваленко Шахгалдяна - Акопа Шахгалдяна - изъяли участок земли в 2,4 гектара в курортной зоне в селе Артаваз, на дороге к поселку Анкаван.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства.

На заседании генпрокурор республики Анна Вардапетян заявила, что указанный участок был передан одному из советников Шахгалдяна в мае 2007 года по итогам "фиктивного аукциона". В октябре 2015 года был передан уже Акопу Шахгалдяну. Эта земля была частью лесной зоны и не подлежала приватизации.

Участок оценен в 46,9 млн драмов (около 116 тыс. долларов) и передан Комитету по управлению госимуществом. Дело по еще одному участку, площадью в 2 гектара, находится на рассмотрении и скоро будет завершено.

Шахгалдян-старший был губернатором Котайка в 2001-2014 годах.