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У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении

У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении В США не выражают обеспокоенность продажей Францией оружия Армении.
В регионе
28 июня 2024 г. 17:10
У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении

У США не выражает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

Помощник госсекретаря отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном после более чем 30-летнего конфликта будет продолжительный процессом, "но затем он перерастет в более глубокие отношения между обществами".

"Про продажу оружия Армении мы узнали из газет, так что это не согласованные усилия. Но Армения стремится стать стабильным партнером. И я думаю, в частности, партнером, который не зависит от России. Потому что помощь России часто оказывается на определенных условиях и с влиянием, которое, на мой взгляд, негативно сказывается на развитии региона", - сказал он.

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Версия на английском языке US remains calm as France sells arms to Armenia

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