У Сержа Саргсяна выявлен коронавирус

Экс-президент Армении Серж Саргсян заразился коронавирусом и с 17 января находится на карантине

Экс-президент Армении Серж Саргсян заразился коронавирусом и с 17 января находится на карантине. Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщили в его офисе.

"Третий президент Армении чувствует себя хорошо, находится дома, осложнений нет", - сказали в офисе Саргсяна.

С. Саргсян из-за инфекции отложил все встречи и визиты.

Напомним, 20 ноября прошлого года скончалась супруга Саргсяна - Рита Саргсян. У нее был выявлен коронавирус, находилась на лечении в одном из ереванских медцентров, затем - в немецкой клинике. Однако врачам не удалось ее спасти.