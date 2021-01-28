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У Сержа Саргсяна выявлен коронавирус

У Сержа Саргсяна выявлен коронавирус Экс-президент Армении  Серж Саргсян заразился коронавирусом и с 17 января находится на карантине
В регионе
28 января 2021 г. 14:29
У Сержа Саргсяна выявлен коронавирус
Серж Саргсян
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Экс-президент Армении Серж Саргсян заразился коронавирусом и с 17 января находится на карантине. Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом сообщили в его офисе.

"Третий президент Армении чувствует себя хорошо, находится дома, осложнений нет", - сказали в офисе Саргсяна.

С. Саргсян из-за инфекции отложил все встречи и визиты.

Напомним, 20 ноября прошлого года скончалась супруга Саргсяна - Рита Саргсян. У нее был выявлен коронавирус, находилась на лечении в одном из ереванских медцентров, затем - в немецкой клинике. Однако врачам не удалось ее спасти.

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Версия на английском языке Serzh Sargsyan tests positive for COVID
Версия на азербайджанском языке Serj Sarqsyan koronavirusa yoluxub

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