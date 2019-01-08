У российской военной базы в Армении состоится акция протеста

Баку. 8 января REPORT.AZ/ 12 января перед российской военной базой в Армении пройдет акция протеста.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом организатор акции, учредитель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, акция посвящена 4-й годовщине убийства семьи Аветиcян, 40-дням со дня убийства уборщицы Джульетты Гукасян.

Валерий Пермяков, офицер российской военной базы № 102 в Гюмри, 12 января 2015 года убил семь членов армянской семьи в Гюмри.

Также 23-летний военнослужащий российской военной базы подозревается в убийстве 57-летней Джульетты Гукасян 2 декабря 2018 года. Следователи военной прокуратуры России проводят расследования по этому делу. Законный наследник Д. Гукасян требует, чтобы российский военнослужащий был передан правоохранительным органам Армении.