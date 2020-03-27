У пяти армянских военнослужащих подтвержден коронавирус

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в Армении выросло с трех до пяти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

"После выявления коронавируса у трех военнослужащих пробы для теста в воинской части были взяты у 37 человек. В результате тестирования еще у двух военнослужащих обнаружен коронавирус, результаты 35 оказались отрицательными", - написала Степанян на странице в Facebook.

Для борьбы с коронавирусом в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 329 случаев заражения COVID-19, один человек скончался. В четверг Степанян заявила, что COVID-19 обнаружен у трех военных.