У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус.

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус.

Как сообщает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В понедельник, 23 декабря, результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. 23 и 24 декабря я находился в изоляции и работал из места проживания. 25 декабря результаты теста были отрицательными, и я вернулся к обычному рабочему графику.

После консультаций с коллегами я принял решение не участвовать сегодня в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

До конца дня я приму решение о своем участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС", - отметил Н.Пашинян.