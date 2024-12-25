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У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19 У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус.
В регионе
25 декабря 2024 г. 06:58
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна диагностировали COVID-19

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна выявлен коронавирус.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В понедельник, 23 декабря, результат моего теста на COVID-19 оказался положительным. 23 и 24 декабря я находился в изоляции и работал из места проживания. 25 декабря результаты теста были отрицательными, и я вернулся к обычному рабочему графику.

После консультаций с коллегами я принял решение не участвовать сегодня в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

До конца дня я приму решение о своем участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС", - отметил Н.Пашинян.

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Версия на английском языке Armenian PM says will skip CIS meeting in St. Petersburg due to COVID-19
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyanda virus aşkarlanıb

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