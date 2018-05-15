У премьера РФ будет 10 заместителей и один первый вице-премьер

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В новом составе правительства России будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер - министр финансов, говорится в указе президента РФ Владимира Путина о новой структуре кабинета министров.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля, передает Report.

Также в документе говорится, что в структуре нового правительства будет 17 министерств, подчиняющихся премьеру

Согласно документу, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство вошли: Минздрав, Минкультуры, министерство науки и высшего образования РФ, министерство природных ресурсов и экологии РФ, Минпромторг, министерство просвещения, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорт, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство транспорта, министерство труда и социальной защиты, министерство финансов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерство экономического развития и министерство энергетики.

Вместе с тем в новой структуре правительства сохранится пять министерств, руководство которыми осуществляет президент РФ: министерство внутренних дел РФ, МЧС России, МИД, Минобороны России и Минюст.