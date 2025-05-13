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У посольства Грузии в Ереване экспортеры алкогольной продукции проводят акцию протеста

У посольства Грузии в Ереване экспортеры алкогольной продукции проводят акцию протеста У посольства Грузии в Ереване проходит акция протеста с участием армянских производителей и экспортеров алкогольной продукции.
В регионе
13 мая 2025 г. 12:43
У посольства Грузии в Ереване экспортеры алкогольной продукции проводят акцию протеста

У посольства Грузии в Ереване проходит акция протеста с участием армянских производителей и экспортеров алкогольной продукции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Участники акции выражают недовольство действиями грузинской стороны, которая, по их словам, препятствует проезду грузовиков с армянской продукцией в Россию, требуя проведения лабораторной проверки на территории Грузии.

Из-за этого фуры с товаром вынуждены простаивать по несколько недель на армяно-грузинской границе, что, как отмечают участники пикета, приводит к многомиллионным убыткам не только для производителей и экспортеров, но и для транспортных компаний. Протестующие требуют от грузинского посольства разъяснений и официальной позиции по возникшей ситуации.

Спустя некоторое время из посольства вышла сотрудница и попросила список компаний, представители которых сталкиваются с препятствиями при экспорте. Зафиксировав наименования нескольких компаний, она зашла обратно.

Несмотря на это, участники акции решили перекрыть дорогу к посольству в обоих направлениях.

В Минэкономики Армении отметили, что ведется интенсивная работа над решением этого вопроса.

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