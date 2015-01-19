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    У посольства Франции в Иране прошла акция против публикации карикатур на пророка

    Организаторами акции выступили молодежные организации Тегерана

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В cтолице Ирана Тегеране напротив посольства Франции состоялась массовая демонстрация против публикации карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo, сообщает Report со ссылкой на ISNA. 

    Организаторами акции выступили молодежные организации столицы и студенты Тегеранского университета.

    Демонстранты несли  в руках транспаранты с различными лозунгами, написанными на персидском, арабском, английском, французском и немецком языках.

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