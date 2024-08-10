У побережья Сахалина произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина.

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано в субботу в Охотском море к востоку от побережья Сахалина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 10 августа в 14.28. Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров", - сказала она.

По информации сейсмолога, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.