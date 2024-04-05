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У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру

У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру У пассажирки авиарейса Дели-Алматы авиакомпании Air Astana диагностировали холеру.
В регионе
5 апреля 2024 г. 19:00
У пассажирки рейса Дели-Алматы выявили холеру

У пассажирки авиарейса Дели-Алматы авиакомпании Air Astana диагностировали холеру.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минздраве Казахстана.

Медики сообщили, что на рейсе выявили пассажирку с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту. Гражданка Кыргызстана следовала из Дели через Алматы.

"Специалистами санитарно-карантинного контроля оперативно организовано медицинское обследование женщины, которой после получения результатов анализа поставлен диагноз "холера", - указывается в сообщении.

Санврачи определили круг близких контактных пассажиров, для них назначено лабораторное обследование.

"Больная и контактные пассажиры госпитализированы в инфекционный стационар Алматы. На борту воздушного судна проведена дезинфекция", - подчеркнули в Минздраве.

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