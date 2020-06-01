У Пашиняна выявлен коронавирус

Никола Пашинян https://report.az/storage/news/11a232bafe09c9c85d342b21ee0af92b/6e6c0efa-88ae-405d-92d5-81cddde6ea32_292.jpg

Тест премьер-министра Армении Никола Пашиняна на коронавирус оказался положительным. Как передает Report, об этом он сам сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Как отметил премьер Армении, тест был проведен 31 мая.

По словам Пашиняна, у него нет никаких видимых симптомов, к примеру, высокой температуры. Но нужно следить, поскольку в любой момент эти симптомы могут проявиться. По его словам, он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста.

"Буду работать с резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать - буду работать", - сказал Пашинян.

Он выразил сожаление по поводу произошедшего.

"Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией", - сказал глава правительства Армении.

Напомним, с 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись также торговые центры, моллы, полностью отменен запрет на работу объектов общепита, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе.