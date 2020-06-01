У Пашиняна выявлен коронавирус

Тест премьер-министра Армении Никола Пашиняна на коронавирус оказался положительным. Как передает Report, об этом он сам сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Как отметил премьер Армении, тест был проведен 31 мая.
По словам Пашиняна, у него нет никаких видимых симптомов, к примеру, высокой температуры. Но нужно следить, поскольку в любой момент эти симптомы могут проявиться. По его словам, он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста.
"Буду работать с резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать - буду работать", - сказал Пашинян.
Он выразил сожаление по поводу произошедшего.
"Наша стратегия продолжает оставаться прежней. Мы должны научиться жить с коронавирусной инфекцией", - сказал глава правительства Армении.
Напомним, с 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня. С 18 мая в республике заработал общественный транспорт, пассажиры обязательно должны быть в масках и перчатках. Открылись также торговые центры, моллы, полностью отменен запрет на работу объектов общепита, которым до этого разрешалось работать только на открытом воздухе.