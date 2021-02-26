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У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров

У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента
В регионе
26 февраля 2021 г. 05:15
У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров

Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.

Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.

Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın əleyhdarları Yerevanda parlamentin binası qarşısında çadırlar qurdu

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