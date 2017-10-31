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    У парламента Армении проходит акция протеста

    ​Торговцы ереванских ярмарок требуют внести изменения в Налоговый кодекс Армении

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ У здания парламента Армении  проходит акция протеста торговцев ереванских ярмарок "Аринч" и "Сурмалу".  Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, протестующие  требуют внести изменения в Налоговый кодекс  Армении и освободить их от лишней бумажной волокиты, которую считают дополнительным налоговым бременем.

    По заверению участников акции, они не избегают уплаты налогов, однако сейчас груз увеличится, и торговцы будут вынуждены вовлечь в этот процесс новых сотрудников.

    Как отметили торговцы, сотрудники налоговой службы требуют предоставления документа по перемещению каждого импортируемого товара, что, по их словам, и является лишней бумажной волокитой, а это требует привлечения к работе дополнительной рабочей силы.

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