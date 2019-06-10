​У офиса ООН в Ереване мужчина хотел поджечь себя

Мужчина в присутствии 7-летней дочери пригрозил поджечь себя напротив офиса ООН в Ереване, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения.

Инцидент произошел минувшей ночью. Один из очевидцев вызвал полицию, затем дежурившие поблизости сотрудники патрульной службы отговорили его от этого шага и отобрали у него бутылку бензина.

Отец с дочерью были доставлены в полицию. Согласно некоторым сведениям, 50-летний житель Армавира хотел покончить самоубийством из-за того, что его дочь имеет проблемы со здоровьем, а он не может ей помочь.