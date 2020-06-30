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У одного из вице-премьеров Кыргызстана выявили COVID-19

У одного из вице-премьеров Кыргызстана выявили COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена у одного из заместителей главы  правительства Кыргызстана Эркина Асрандиева. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил республиканский оперативный штаб.

"У вице-премьер-министра Асрандиева анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Тем не менее он продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

По данным штаба, Асрандиев "себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения".

В связи с выявлением у вице-премьера коронавируса несколько контактировавших с ним членов кабмина республики отправлены на карантин. "Руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов находятся на самоизоляции как контактные лица", - отмечает штаб.

Ранее бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был переведен из следственного изолятора (СИЗО) в больницу в связи с диагностированием у него двухсторонней пневмонии.

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