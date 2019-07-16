У неонацистов в Италии изъяли ракету “воздух-воздух”

Итальянская полиция в рамках спецоперации против ультраправых экстремистов конфисковала ракету класса "воздух-воздух". Как передает Report, об этом сoобщает Rai News.

Отмечается, что ракету нашли в ангаре в городе Павия на севере страны. Помимо ракеты, в ангаре было другое вооружение, а также нацистская символика.

По данным телеканала, склад принадлежал двум мужчинам - гражданам Италии и Швейцарии, которых задержали в гостинице вблизи аэропорта Форли на севере Италии.

Полиция полагает, что задержанные пытались продать ракету на черном рынке.

Сообщается, что речь идет о ракете Matra 1980-х годов. Она весит порядка 800 кг и находится в полностью рабочем состоянии, сообщает телеканал. Стоимость ракеты оценивается в €500 тыс.