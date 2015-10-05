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    У Национального собрания Армении проходит акция протеста - ВИДЕО

    В Ереване стартовала очередная парламентская четырехдневка

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ У Национального собрания Армении в Ереване проходит акция протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В Ереване 5 октября стартовала очередная парламентская четырехдневка. В Национальном Собрании намечено голосование по проекту конституционных реформ, который, по прогнозам, будет поддержан большинством депутатского корпуса.

    О поддержке конституционных реформ заявили три парламентские силы: правящая Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения", ранее выступавшая категорически против, и АРФ Дашнакцутюн. 

    Категорически против проекта выступают Армянский национальный конгресс и "Наследие", считая его попыткой властей обеспечить собственное воспроизводство.

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