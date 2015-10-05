У Национального собрания Армении проходит акция протеста - ВИДЕО

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ У Национального собрания Армении в Ереване проходит акция протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В Ереване 5 октября стартовала очередная парламентская четырехдневка. В Национальном Собрании намечено голосование по проекту конституционных реформ, который, по прогнозам, будет поддержан большинством депутатского корпуса.

О поддержке конституционных реформ заявили три парламентские силы: правящая Республиканская партия Армении, "Процветающая Армения", ранее выступавшая категорически против, и АРФ Дашнакцутюн.

Категорически против проекта выступают Армянский национальный конгресс и "Наследие", считая его попыткой властей обеспечить собственное воспроизводство.