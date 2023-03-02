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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов.
В регионе
2 марта 2023 г. 11:22
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в четверг в акватории Тихого океана у Курильских островов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила глава сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 17.14. Эпицентр располагался в 60 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километра", – сказала она.

Подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Малокурильского, на соседнем острове Кунашира ощутимость могла составить до 2 баллов.

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