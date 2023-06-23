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У крупного армянского интернет-оператора произошел сбой в Грузии

У крупного армянского интернет-оператора произошел сбой в Грузии У армянского интернет-оператора Team Telecom произошел сбой на двух магистральных кабелях оптической связи, проходящих через Грузию.
В регионе
23 июня 2023 г. 15:55
У крупного армянского интернет-оператора произошел сбой в Грузии

У армянского интернет-оператора Team Telecom произошел сбой на двух магистральных кабелях оптической связи, проходящих через Грузию.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом компания сообщила в соцсети.

"Коллеги в Грузии проводят работу для восстановления наших основных линий. Сейчас мы задействовали резервную линию, которая обеспечивает связь, но при этом возможны некоторые ограничения", - говорится в заявлении.

Компания приносит абонентам извинения за причиняемые неудобства.

Напомним, большая часть магистральных кабелей интернет-связи у операторов Армении проходит через Грузию, еще часть – через Иран.

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