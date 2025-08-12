О нас

В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года

В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-президента Роберта Кочаряна и других бывших чиновников 670 млн драмов ($1,7 млн), выплаченных правительством страны пострадавшим и семьям погибших по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.
12 августа 2025 г. 11:13
В Армении требуют изъять у Кочаряна и ряда лиц $1,7 млн, выделенных семьям жертв беспорядков 2008 года

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-президента Роберта Кочаряна и других бывших чиновников 670 млн драмов ($1,7 млн), выплаченных правительством страны пострадавшим и семьям погибших по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информация опубликована на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Иск направлен в Антикоррупционный суд. Указанную сумму прокуратура требует у Кочаряна, бывшего вице-спикера Армена Геворкяна, тогдашнего начальника Генштаба ВС Сейрана Оганяна и бывшего замглавы министра обороны Юрия Хачатурова - в равных долях.

Отметим, что в 2019 года парламента Армении принял закон об оказании содействия родственникам погибших и пострадавшим в ходе разгона акций протеста 1 марта 2008 году. В том же году Минюст выделил на это 720 млн драмов.

Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Köçəryana qarşı məhkəmə iddiası qaldırılıb

