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У экс-министра обороны Украины проведен обыск

У экс-министра обороны Украины проведен обыск У бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова 3 июля Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) провело обыски.
В регионе
4 июля 2025 г. 16:58
У экс-министра обороны Украины проведен обыск

У бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова 3 июля Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) провело обыски.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что предположительно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.

СМИ сообщают, что судя по результату, Резникова заранее об обыске не предупреждали. Детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов.

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