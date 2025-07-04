У экс-министра обороны Украины проведен обыск

У бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова 3 июля Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) провело обыски.

У бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова 3 июля Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) провело обыски.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что предположительно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.

СМИ сообщают, что судя по результату, Резникова заранее об обыске не предупреждали. Детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов.