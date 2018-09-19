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    У экс-главы МИД Армении квартира стоимостью в 1 млн долларов в элитном небоскребе в Москве

    Баку. 19 cентября. REPORT.AZ/ У экс-главы МИД Армении Эдварда Налбандяна имеется квартира стоимостью в 1 млн долларов в элитном небоскребе в Москве. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан Жаманак".

    Отмечается, что квартира Налбандяна в жилом доме в Москве, находящимся по адресу Котельническая набережная 1/15, является значительным памятником архитектуры с большой историей. 

    В разное время в здании жили поэты Александр Твардовский и Евгений Евтушенко, балерина Наталья Уланова, певица Людмила Зыкина, актеры Нонна Мордюкова, Ефим Шифрин и Дмитрий Нагиев. 

    Газета отмечает, что по данным Алексея Навального, квартиру площадью 700 квадратных метров в этом доме  имеет и  вице-премьер России Дмитрий Шувалов. 

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