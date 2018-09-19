У экс-главы МИД Армении квартира стоимостью в 1 млн долларов в элитном небоскребе в Москве

Баку. 19 cентября. REPORT.AZ/ У экс-главы МИД Армении Эдварда Налбандяна имеется квартира стоимостью в 1 млн долларов в элитном небоскребе в Москве. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан Жаманак".

Отмечается, что квартира Налбандяна в жилом доме в Москве, находящимся по адресу Котельническая набережная 1/15, является значительным памятником архитектуры с большой историей.

В разное время в здании жили поэты Александр Твардовский и Евгений Евтушенко, балерина Наталья Уланова, певица Людмила Зыкина, актеры Нонна Мордюкова, Ефим Шифрин и Дмитрий Нагиев.

Газета отмечает, что по данным Алексея Навального, квартиру площадью 700 квадратных метров в этом доме имеет и вице-премьер России Дмитрий Шувалов.