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У экс-главы Генштаба ВС Армении хотят конфисковать шесть единиц недвижимости

У экс-главы Генштаба ВС Армении хотят конфисковать шесть единиц недвижимости Генпрокуратура Армении подала иск о конфискации имущества бывшего начальника Генштаба ВС Артака Давтяна и связанных с ним лиц.
В регионе
17 декабря 2024 г. 13:30
У экс-главы Генштаба ВС Армении хотят конфисковать шесть единиц недвижимости

Генпрокуратура Армении подала иск о конфискации имущества бывшего начальника Генштаба ВС Артака Давтяна и связанных с ним лиц.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Антикоррупционный суд 6 декабря принял в производство иск о конфискации шести объектов недвижимости общей рыночной стоимостью около 545,7 млн драмов (примерно $1,4 млн). Также прокуратура требует изъятия 97,4 млн драмов денежных средств.

Давтяна вызвали в прокуратуру 11 октября в рамках дела о незаконном обогащении.

Отметим, что Давтян также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях при поставках боеприпасов, по которому проходят экс-министр обороны Давид Тоноян и ряд других высокопоставленных военных.

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