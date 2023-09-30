У экс-чиновника мэрии Еревана хотят изъять 19 единиц недвижимости и $1,1 млн

Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего начальника управления по архитектуре и градостроительству мэрии Еревана Андраника Касаряна незаконную недвижимость и денежные средства.

Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего начальника управления по архитектуре и градостроительству мэрии Еревана Андраника Касаряна незаконную недвижимость и денежные средства.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, антикоррупционный суд принял соответствующий иск от прокуратуры об изъятии у Касаряна и аффилированных с ним лиц 19 единиц недвижимости в Ереване, 4 транспортных средств и средства в размере 451 млн драмов или около 1,1 млн долларов по текущему курсу.

Изъятию подлежит также право на получение средств, переданных взаймы.