У черноморского побережья Турции шторм разломил сухогруз на две части

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли, расположенного на черноморском побережье Турции. Шторм разломил судно на две части, 13 членов команды эвакуированы на берег, пострадавших нет.

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли, расположенного на черноморском побережье Турции. Шторм разломил судно на две части, 13 членов команды эвакуированы на берег, пострадавших нет.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Sözcü.

Значительная часть территории Турции в эти выходные оказалась во власти непогоды. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.

В Стамбуле местные власти сообщили о возможности возникновения в воскресенье ураганного ветра скоростью 25-30 м/с, который будет сопровождаться ливнем. Из-за непогоды в аэропортах в субботу и воскресенье были отменены почти 200 внутренних и международных рейсов.