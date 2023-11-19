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У черноморского побережья Турции шторм разломил сухогруз на две части

У черноморского побережья Турции шторм разломил сухогруз на две части Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли, расположенного на черноморском побережье Турции. Шторм разломил судно на две части, 13 членов команды эвакуированы на берег, пострадавших нет.
В регионе
19 ноября 2023 г. 15:36
У черноморского побережья Турции шторм разломил сухогруз на две части

Сухогруз под флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли, расположенного на черноморском побережье Турции. Шторм разломил судно на две части, 13 членов команды эвакуированы на берег, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sözcü.

Значительная часть территории Турции в эти выходные оказалась во власти непогоды. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях.

В Стамбуле местные власти сообщили о возможности возникновения в воскресенье ураганного ветра скоростью 25-30 м/с, который будет сопровождаться ливнем. Из-за непогоды в аэропортах в субботу и воскресенье были отменены почти 200 внутренних и международных рейсов.

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