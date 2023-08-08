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У бывшего депутата парламента Армении могут изъять незаконно нажитое имущество

У бывшего депутата парламента Армении могут изъять незаконно нажитое имущество Генпрокуратура Армении может изъять имущество экс-главы Футбольной федерации и бывшего депутата парламента Рубена Айрапетяна как незаконное.
В регионе
8 августа 2023 г. 15:27
У бывшего депутата парламента Армении могут изъять незаконно нажитое имущество

Генпрокуратура Армении может изъять имущество экс-главы Футбольной федерации и бывшего депутата парламента Рубена Айрапетяна как незаконное.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ему, а также ряду аффилированных с ним лиц, включая сына, направлено уведомление явиться в Генпрокуратуру 18 августа в рамках расследования относительно происхождения имущества.

Изучение проводилось в соответствии с законом "О конфискации незаконного имущества", по итогам которого составлен протокол. Айрапетян и близкие к нему лица могут прийти в надзорное ведомство и ознакомиться с материалами дела, выразить свою точку зрения, а также представить декларацию.

Напомним, против Айрапетяна за последние годы было возбуждено несколько уголовных дел. Он обвиняется в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы. Экс-глава федерации находится в розыске.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş deputatı korrupsiyada ittiham olunur

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