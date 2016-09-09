У бизнесмена, финансирующего FETÖ, конфискованы компании на сумму 10 млрд. долларов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ У известного турецкого бизнесмена Акына Ипека (Koza-İpek holding) конфисковано 18 компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, согласно решению, имущество компаний стоимость в 10 млрд. долларов, переведено на счет Страхового фонда вкладов. Этот фонд может вынести решение о продаже и ликвидации компаний.

Вынесено решение о задержании Акына Ипека, состоящего в связях с террористической организацией FETÖ. В настоящее время он находится в розыске.

Акын Ипек подозревается в финансировании FETÖ.