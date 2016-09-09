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    У бизнесмена, финансирующего FETÖ, конфискованы компании на сумму 10 млрд. долларов

    Этот фонд может вынести решение о продаже и ликвидации компаний

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ У известного турецкого бизнесмена Акына Ипека (Koza-İpek holding) конфисковано 18 компаний.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, согласно решению, имущество компаний стоимость в 10 млрд. долларов, переведено на счет Страхового фонда вкладов. Этот фонд может вынести решение о продаже и ликвидации компаний.

    Вынесено решение о задержании Акына Ипека, состоящего в связях с террористической организацией FETÖ. В настоящее время он находится в розыске. 

    Акын Ипек подозревается в финансировании FETÖ.

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