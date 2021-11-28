У берегов турецкого Измира спасены 50 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции спасла 50 нелегальных мигрантов у берегов провинции Измир на западе страны.

Береговая охрана Турции спасла 50 нелегальных мигрантов у берегов провинции Измир на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", они были обнаружены у побережья районов Чешме и Дикили.

Одна группа мигрантов в составе 29 человек спасена у местечка Караада. Выяснилось, что греческие военные оставили лодку с мигрантами у турецких границ в Эгейском море. Мигрантам удалось добраться до берега собственными силами.

Еще 21 человек был спасен у берегов Дикили, где дрейфовала лодка с неисправным мотором, нелегалы отправили сигнал о бедствии.