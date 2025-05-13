У берегов Стамбула в Мраморном море произошло землетрясение

На побережье Стамбула в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

На побережье Стамбула в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Институт исследований землетрясений Обсерватории Кандилли университета Богазичи.

Согласно информации, очаг землетрясения, зарегистрированного в 07:18 по местному (08:18 по бакинскому) времени, залегал на глубине 13,6 км.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8, эпицентр сейсмологического события находился в 20 км к югу от района Бююкчекмедже, а очаг залегал на глубине 6,84 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.