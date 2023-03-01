У берегов Сахалина затонул сухогруз из КНР

Сухогруз под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина.

Сухогруз под флагом КНР затонул в Татарском проливе у берегов Сахалина.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз Yong Xing 56, флаг КНР. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и потом был принят на борт подошедшего судна. Все здоровы, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Судно, перевозившее 21 тонну глинозема, попало во льды 23 февраля, на борт стала поступать вода, экипаж подал сигнал бедствия. На следующий день на место прибыло судно "Отто Шмидт" Морспасслужбы, спасатели осмотрели аварийное судно и приступили к водолазным работам. Они нашли пробоину размером 2 на 1,5 м, последующие дни ее пытались заделать, откачивали воду. "Однако, затопление внутренних помещений продолжилось", - отметили в Росморречфлоте.

Несмотря на помощь второго подошедшего спасательного судна, сухогруз во вторник начали захлестывать волны и к 06:00 1 марта он затонул на глубине 253 м.