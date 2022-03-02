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У берегов Португалии затонуло судно с 4 тыс. автомобилей

У берегов Португалии затонуло судно с 4 тыс. автомобилей Грузовое судно Felicity Ace с новыми автомобилями концерна Volkswagen на борту затонуло в Атлантическом океане, примерно в 400 км от Азорских островов.
В регионе
2 марта 2022 г. 13:37
У берегов Португалии затонуло судно с 4 тыс. автомобилей

Грузовое судно Felicity Ace с новыми автомобилями концерна Volkswagen на борту затонуло в Атлантическом океане, примерно в 400 км от Азорских островов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, судно перевозило из Германии в США примерно 4 тыс. автомобилей Volkswagen, Audi, а также машины люксовых марок Porsche, Bentley и Lamborghini. Концерн оценил сумму ущерба примерно в 400 млн долларов США и уже предупредил своих американских клиентов о срыве поставки.

Ранее на судне вспыхнул сильный пожар, на тушение которого у спасателей ушло больше недели. На борту судна находились электромобили, установленные на них аккумуляторы воспламенились, и это усугубило ситуацию. Экипаж из 22 человек сумел эвакуироваться сразу после начала пожара, никто из людей не пострадал.

Пожарные попытались отбуксировать корабль к берегу. Во время буксировки из-за сильного шторма в районе Азорских островов вода начала поступать" в трюм корабля, и он затонул.

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Версия на английском языке Cargo ship with luxury cars sinks off Portugal's Azores

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