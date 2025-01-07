У берегов Малайзии потерпела бедствие российская ладья во время кругосветки

Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания.

Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в российском диппредставительстве в Малайзии.

Капитан судна и команда не пострадали.

"Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи "Пилигрим", совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в посольстве.