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У берегов Малайзии потерпела бедствие российская ладья во время кругосветки

У берегов Малайзии потерпела бедствие российская ладья во время кругосветки Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания.
В регионе
7 января 2025 г. 15:42
У берегов Малайзии потерпела бедствие российская ладья во время кругосветки

Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в российском диппредставительстве в Малайзии.

Капитан судна и команда не пострадали.

"Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи "Пилигрим", совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С.В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в посольстве.

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