У берегов Камчатки произошло землетрясение

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник днем по местному времени в Тихом океане напротив мыса Шипунский. Его эпицентр находился на глубине 49 километров в 120 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского" — сказал представитель РАН, добавив, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до двух баллов.

Жертв и разрушений после сейсмособытия нет, угроза цунами не объявлялась.