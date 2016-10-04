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    У берегов Камчатки произошло землетрясение

    Жертв и разрушений после сейсмособытия нет, угроза цунами не объявлялась

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    "Сейсмическое событие произошло во вторник днем по местному времени в Тихом океане напротив мыса Шипунский. Его эпицентр находился на глубине 49 километров в 120 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского" — сказал представитель РАН, добавив, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

    В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до двух баллов.

    Жертв и разрушений после сейсмособытия нет, угроза цунами не объявлялась.

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