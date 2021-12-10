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У берегов Измира спасены десятки нелегальных мигрантов

У берегов Измира спасены десятки нелегальных мигрантов Береговая охрана Турции спасла 92 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.
В регионе
10 декабря 2021 г. 12:16
У берегов Измира спасены десятки нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции спасла 92 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Лодки с мигрантами были обнаружены у берегов районов Чешме и Дикили провинции Измир на западе Турции, сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Так, две группы мигрантов общей численностью 82 человека спасены у берегов Чешме. Мигранты пытались переправиться в Грецию на надувных лодках.

Еще 10 мигрантов было спасено у берегов Дикили. Их обнаружили в небольшом катере.

Мигрантам оказали помощь и доставили в Управление миграции по провинции Измир.​​​​

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Версия на английском языке Dozens of illegal migrants rescued off Izmir coast
Версия на азербайджанском языке İzmir sahillərində onlarla qanunsuz miqrant xilas edilib

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