У берегов Измира спасены десятки нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции спасла 92 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.

Береговая охрана Турции спасла 92 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Лодки с мигрантами были обнаружены у берегов районов Чешме и Дикили провинции Измир на западе Турции, сообщили в Управлении береговой охраны Турции.

Так, две группы мигрантов общей численностью 82 человека спасены у берегов Чешме. Мигранты пытались переправиться в Грецию на надувных лодках.

Еще 10 мигрантов было спасено у берегов Дикили. Их обнаружили в небольшом катере.

Мигрантам оказали помощь и доставили в Управление миграции по провинции Измир.​​​​