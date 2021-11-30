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У берегов Измира спасены 65 нелегальных мигрантов

У берегов Измира спасены 65 нелегальных мигрантов Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.
В регионе
30 ноября 2021 г. 10:27
У берегов Измира спасены 65 нелегальных мигрантов

Береговая охрана Турции спасла 65 нелегальных мигрантов, вытесненных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, лодки с мигрантами были обнаружены у берегов районов Чешме и Мендерес провинции Измир на западе Турции.

В Управлении береговой охраны Турции сообщили, что мигранты пытались переправиться в Грецию на надувной лодке. Так, одна группа мигрантов в составе 30 человек спасена у местечка Караада в Чешме.

Еще 35 мигрантов было спасено у берегов местечка Оздере в Мендересе.

Мигрантам оказали помощь и переправили в Управление миграции по провинции Измир.​​​​

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Версия на английском языке 65 illegal migrants rescued off Izmir coasts

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